LIVE UAE Tour | terza tappa in DIRETTA | Gallopin e de Gent in fuga portano a oltre 5? il vantaggio sul plotone

Leggi su oasport

(Di martedì 23 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.19 Ildei due fuggitivi continua a crescere. A 130 km dal traguardoe deconservano 5’17”. -130 kms #UAELos dosdos superan los 5’ de ventaja https://t.co/gnIFQ4e2KE (DIRECTO TV) pic.twitter.com/HU7Gq1UW6G — Ciclo 21 (@ciclo21) February 23, 2021 10.15 La presentazione delladell’UAE. Are you ready for the first climb of the UAEthis year? Beginning at Strata Manufacturing in Al Ain and finishing at Jebel Hafeet Stay tuned in for an exclusive look behind the scenes and race updates.@AbuDhabiSC @stratauae pic.twitter.com/f6V5FaGzCj — UAEOfficial (@uae) ...