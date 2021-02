L’isola dei famosi | il cast completo dell’edizione 2021

Leggi su 361magazine

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ecco i naufraghi pronti per partire per questa nuova avventura all’Honduras L’appuntamento con il realitydeipartirà il 12 marzo con al timone Ilary Blasi e l’inviato Massimiliano Rosolino. In studio con la Blasi ci saranno le due opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. E’ previsto, proprio come è al momento per il Gf Vip, il doppio appuntamento settimanale in prima serata su Canale 5. Dopo l’esclusione dall’elenco dei naufraghi di Amedeo Goria e Giovanni Ciacci, che non hanno superato le visite mediche, partiranno per l’Honduras: Elisa Isoardi, Angela Melillo, Drusilla Gucci, Carolina Stramare, Paul Gascoigne, Gilles Rocca, Simone Paciello e Beppe Braida. E ancora: Visconte Guglielmotti, Akash Kumar, Roberto Ciufoli e Brando Giorgi. Francesca Lodo, Valentina Persia, Vera Gemma e Daniela Martani. In ...