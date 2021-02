Lazio | Luis Alberto | «Tutto risolto con Lotito Contro il Bayern…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nel giorno di-Bayern Monaco,ha parlato di questa sfida e del suo momento in una lunga intervista a Marca-Bayern Monaco: una sfida di altissimo livello, che nella Roma biancoceleste stanno aspettando da tantissimo tempo. Una partita che aspettava anche, autore del gol che ha regalato la vittoria alla squadra di Simone Inzaghi nell’ultima partitala Sampdoria. In una lunga intervista con il quotidiano spagnolo Marca, il Mago ha parlato proprio di questo match e del suo momento in biancoceleste. SULLE SUE CONDIZIONI – «Sono tornato dopo l’operazione nel giro di pochi giorni e non sono entrato nelle condizioni migliori. Dopo la partital’Atalanta mi sono pentito di aver forzato perché la ferita si è ...