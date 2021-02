La videocamera full-frame FX3 lanciata da Sony

Leggi su insidethegame.home.blog

(Di martedì 23 febbraio 2021) Effetti cinematografici di grande espressività per i creatori di contenuti Oggiha ufficialmente presentato laFX3 (modello ILME-FX3), che coniuga il meglio della tecnologia Digital Cinema, leader di settore, die le avanzate funzionalità di imaging delle fotocamere mirrorless Alpha, per offrire effetti cinematografici di grande espressività. La FX3, ultima new entry