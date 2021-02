Juventus, arriva la docu-serie Amazon Original “All or Nothing” (Di martedì 23 febbraio 2021) La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso è ufficiale: la Juventus sarà protagonista della nuova docu-serie Amazon Original “All or Nothing”. Il progetto si basa sul racconto dell’emozione del campo, delle storie intorno ad ogni partita e della vita di tutti i giorni, con dei contenuti che seguiranno la squadra dietro le quinte durante tutta la stagione in corso una serie che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2021. Grazie alle telecamere i telespettatori avranno accesso all’Allianz Stadium, allo Juventus Training Center e, fuori dal campo, potranno conoscere la vita e l’identità dell’intero club, dalla prima squadra al Management passando per lo staff. La società bianconera non ha ancora annunciato una data ufficiale, ma la ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) La notizia era nell’aria da giorni, ma adesso è ufficiale: lasarà protagonista della nuova“All or”. Il progetto si basa sul racconto dell’emozione del campo, delle storie intorno ad ogni partita e della vita di tutti i giorni, con dei contenuti che seguiranno la squadra dietro le quinte durante tutta la stagione in corso unache sarà disponibile in esclusiva su Prime Video nel 2021. Grazie alle telecamere i telespettatori avranno accesso all’Allianz Stadium, alloTraining Center e, fuori dal campo, potranno conoscere la vita e l’identità dell’intero club, dalla prima squadra al Management passando per lo staff. La società bianconera non ha ancora annunciato una data ufficiale, ma la ...

