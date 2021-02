Infascelli in The Hijacker la storia vera di Rambo (Di martedì 23 febbraio 2021) Il regista Alex Infascelli guarda a Rambo per il suo prossimo documentario che si chiamerà THE Hijacker. Scritto dallo stesso Infascelli e Vincenzo Scuccimarra e tratto dal libro 'Il Marine' di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 23 febbraio 2021) Il regista Alexguarda aper il suo prossimo documentario che si chiamerà THE. Scritto dallo stessoe Vincenzo Scuccimarra e tratto dal libro 'Il Marine' di ...

fisco24_info : Infascelli in The Hijacker la storia vera di Rambo: Docu su Minichiello,militare italiano che ha ispirato ex marine - solocine : Infascelli in The Hijacker la storia vera di Rambo - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: È stata appena annunciata la realizzazione di #TheHijacker, documentario che racconta la vicenda di #RaffaeleMinichiello,… - MoviesAsbury : È stata appena annunciata la realizzazione di #TheHijacker, documentario che racconta la vicenda di… - EnfantProdige : RT @jan_novantuno: The Hijacker, il nuovo documentario di Alex Infascelli ('Mi chiamo Francesco Totti') prodotto da Fremantle Italia e Rai… -