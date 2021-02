(Di martedì 23 febbraio 2021) L’assedio delle varianti del virus non consente riaperture. Anzi le misure vanno inasprite su quei territori dove si verifica un’impennata di contagi. Queste le linee guida del Comitato tecnico scientifico suggerite al Presidente del Consiglio, Mario. Il vertice consulle riaperture Il premier in serata ha discusso la questione in un vertice con i ministri della Salute Roberto Speranza, agli Affari regionali, Maria Stella Gelmini, e all’Economia, Daniele Franco, e i ministri capo delegazione dei partiti di maggioranza, il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo. Laha aumentato la trasmissibilità La preoccupazione degli scienziati riguarda il nuovo ...

lana_carlotta : RT @SecolodItalia1: Il Cts chiede a Draghi di tenere tutto chiuso: la variante inglese diverrà prevalente a marzo - SecolodItalia1 : Il Cts chiede a Draghi di tenere tutto chiuso: la variante inglese diverrà prevalente a marzo… - Alexander88FdI : RT @Silvergio2377: Chi sa com'è finita circa i documenti ufficiali secretati del #Cts #pandemia ?? Assunto che il #covid19 è nato da un in… - Profilo3Marco : RT @HuffPostItalia: Nuovi contagi e varianti, Brusaferro chiede la riunione del Cts - viralvideovlogs : RT @Silvergio2377: Chi sa com'è finita circa i documenti ufficiali secretati del #Cts #pandemia ?? Assunto che il #covid19 è nato da un in… -

Ultime Notizie dalla rete : Cts chiede

Il Secolo d'Italia

... in testa il leader della Lega Matteo Salvini, negli ultimi giornidi ricominciare a ... il premier Draghi ha convocato una riunione con i ministri allargata ai vertici del(Locatelli, ...... attraverso il, stavamo lavorando a dei protocolli per consentire una rivalutazione degli ... A chi glise Draghi gli sia sembrato più rigorista o più favorevole alle riaperture Salvini ...Il governo di Mario Draghi lavora sulle nuove misure anticontagio. È cominciata alle 19 la riunione convocata dal premier per fare il punto sulla situazione della pandemia. Al vertice c’è il coordinat ...Massima prudenza nelle riaperture. Rispetto estremo delle regole anti contagio e necessità di inasprire le misure di mitigazione dove serve, per spegnere i focolai sui territori. Queste le linee guida ...