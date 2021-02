I Cherokee a Stellantis: non usate il nostro nome per le vostre auto (Di martedì 23 febbraio 2021) Il capo dei Cherokee ha chiesto al gruppo Stellantis, frutto della fusione tra Fiat-Chrysler e il gruppo francese Psa, di non usare più il nome della loro tribù per il suo più famoso modello di Jeep e di avviare un dialogo sul tema dell’appropriazione culturale. “Penso sia arrivato il tempo in cui società e squadre non L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) Il capo deiha chiesto al gruppo, frutto della fusione tra Fiat-Chrysler e il gruppo francese Psa, di non usare più ildella loro tribù per il suo più famoso modello di Jeep e di avviare un dialogo sul tema dell’appropriazione culturale. “Penso sia arrivato il tempo in cui società e squadre non L'articolo

CalcioFinanza : I Cherokee a Stellantis: non usate il nostro nome per le vostre auto - giornaleradiofm : Usa: Capo Cherokee contro Jeep, non usate più il nostro nome: (ANSA) - ROMA, 23 FEB - Il capo dei Cherokee ha chies… - ClubAlfaIt : Stellantis: nuova pista di prova a Detroit per Jeep Grand Cherokee #NewsFiatFCA -