Grande Fratello Vip, Dayane Mello dichiara il suo amore a Rosalinda Cannavò e poi la nomina (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri sera, al “Grande Fratello Vip”, Dayane Mello ha dichiarato il suo amore a Rosalinda Cannavò e poi ha deciso di nominarla. Ieri sera, Dayane Mello è stata Grande protagonista della puntata del “Grande Fratello Vip”. In particolare, è stato analizzato a lungo il rapporto altalenante con Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana e l’attrice siciliana, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri sera, al “Vip”,hato il suoe poi ha deciso dirla. Ieri sera,è stataprotagonista della puntata del “Vip”. In particolare, è stato analizzato a lungo il rapporto altalenante con. La modella brasiliana e l’attrice siciliana, L'articolo NewNotizie.it.

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - needhjshug : In pratica per non leggere più le cose del grande fratello dovrei bloccare direttamente twitter - Esther12410044 : RT @edoruta: Dayane: “per me ti meriti di più la finale rispetto ad un Zelletta o ad una stefani. Ai miei occhi. Se vinci io sono felice” S… -