Gli spari, la gente in fuga, le urla: ecco il momento dell’attacco al convoglio di Attanasio e Iacovacci in Congo – Il video (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli spari, la gente in fuga, le urla. In un video, diffuso da la Repubblica, si vede il momento dell’imboscata al convoglio del World Food Programme dove viaggiavano l’ambasciatore italiano Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi ieri nella Repubblica Democratica del Congo. Le immagini provengono da Kibumba e descrivono i momenti di paura tra le persone in strada. Secondo la Repubblica, tra le urla si distingue la frase: «eccoli, sono loro. Si stanno togliendo la divisa», in riferimento alle uniformi dei ranger usate dai miliziani che operano nell’area per camuffarsi. Leggi anche: Attacco in Congo, i sei assalitori erano muniti di ... Leggi su open.online (Di martedì 23 febbraio 2021) Gli, lain, le. In un, diffuso da la Repubblica, si vede ildell’imboscata aldel World Food Programme dove viaggiavano l’ambasciatore italiano Lucae il carabiniere Vittorio, uccisi ieri nella Repubblica Democratica del. Le immagini provengono da Kibumba e descrivono i momenti di paura tra le persone in strada. Secondo la Repubblica, tra lesi distingue la frase: «li, sono loro. Si stanno togliendo la divisa», in riferimento alle uniformi dei ranger usate dai miliziani che operano nell’area per camuffarsi. Leggi anche: Attacco in, i sei assalitori erano muniti di ...

Congo, il VIDEO dell'agguato all'ambasciatore Attanasio Il video, girato nel momento dell'imboscata da un uomo del villaggio, descrive i momenti di paura in cui avviene l'attacco, gli spari degli aggressori e la gente che getta a terra moto e biciclette ...

Gli spari, la gente in fuga, le urla: ecco il momento dell'attacco al convoglio di Attanasio e Iacovacci in Congo – Il video

