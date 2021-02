Gianmarco Tamberi stabilisce un nuovo record

(Di martedì 23 febbraio 2021) 2.35 metri. È questo ildel campione di salto in alto. L’atleta azzurro ha saltato un centimetro in più rispetto a ciò che aveva realizzato a Tortu in Polonia, alcuni giorni fa. Il giovane altista ha dimostrato di essere tornato più in forma che mai e di essere pronto a prendersi i podi più importanti. Larissa Iapichino come mamma Fiona: Oro europeo nel lungo, l’atleta azzurro è tornato? Sembra proprio di sì. L’ultima prestazione lo conferma. 2.35 m di salto non sono mica niente e questolo sa bene. Il salto realizzato ad Ancona, dove si stanno tenendo i campionati italiani Indoor 2021 di atletica leggera, è frutto di ore, giorni e mesi di allenamento. Nonostante ...

E per quello di, salto in alto, 2 metri e 35, migliore misura mondiale del 2021 .si è migliorato, proprio sulla pedana di casa sua, Ancona. Gimbo - dopo mesi tormentati ...vola a 2,35 nell'alto e Simone Barontini si conferma negli 800 metri per la quinta volta consecutiva con il record personale al coperto in 1'47'51. Ma c'è anche l'argento di Lorenzo ...Gianmarco Tamberi, l’atleta azzurro è tornato? Sembra proprio di sì. L’ultima prestazione lo conferma. 2.35 m di salto non sono mica niente e questo Gianmarco Tamberi lo sa bene. Il salto realizzato ...7Due salti nella storia. Uno in lungo, l’altro in alto. Entrambi verso le Olimpiadi. Larissa Iapichino e Gianmarco Tamberi sono il simbolo dei campionati assoluti di atletica. Iapichino a 18 anni ha r ...