Gf Vip 5 | Elisabetta Gregoraci vittima di uno scherzo de ‘Le Iene’ con la complicità di alcuni ex concorrenti

È andato in onda poco fa lo scherzo organizzato da Le Iene ai danni di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, reduce dal Gf Vip 5, è stata vittima di uno scherzo organizzato dalla redazione del programma con l'aiuto di sua sorella Marzia e del suo Social Media Manager Roberto. L'inviato quindi propone l'idea di hackerare il profilo Instagram della Gregoraci, molto presente sui social ma poco abile nell'utilizzo. Una volta hackerato il profilo, il giorno dopo scatta il piano. Elisabetta, a pranzo in un ristorante di Montecarlo insieme alla sorella, si rende conto che qualcosa non va sul suo profilo. Intanto, le Iene pubblicano la prima Instagram Story secondo cui Elisabetta vorrebbe togliersi alcuni paletti e confessare qualcosa.

