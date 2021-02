Flixbus su multa Antitrust | “Proposte fatte a AGCM avrebbero risolto problemi”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) –commenta la sanzione dell’per la questione dei biglietti venduti nei periodi soggetti a restrizioni di viaggio a causa delle norme anti-Covid. “Ci rammarichiamo della decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e per i disguidi verificatisi con i passeggeri che avevano acquistato titoli di viaggio poi cancellati per le mutevoli restrizioni imposte dai provvedimenti governativi volti a gestire la crisi del Coronavirus”, afferma l’azienda di trasporti, aggiungendo che “decidere di sospendere le tratte era, difatti, l’ultima delle opzioni a cui la società sarebbe voluta arrivare, e certo non è dipesa da una volontà dell’azienda”.sottolinea anche che leall’nel corso del procedimento ...