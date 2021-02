Elisabetta Gregoraci, il party tra (poche) amiche e Giada de Blanck (Di martedì 23 febbraio 2021) Metti un pomeriggio a casa di Elisabetta Gregoraci in un’atmosfera rilassata e colorata. Perché anche al tempo del Covid si può staccare la spina e brindare con qualche amica del cuore. E allora perché non postare tutto su Instagram? Detto, fatto. Magra, lunghissime gambe, la padrona di casa, reduce dal Gf vip, appare ai suoi ospiti in minigonna floreale su leggero cardigan giallo, molto primaverile, e stivali di camoscio scuro al ginocchio. Al polso spiccano tanti piccoli preziosi braccialetti con il suo nome inciso. E’ davvero luminosa e molto contenta. Distanziata e felice di aver risposto all’allegro appuntamento, ecco la bionda e sorridente Giada de Blanck, in corto tubino nero su giacca rosa, come suggerisce la moda del momento. Porta un pacchetto dono. Si unisce al duo un’altra amica glam, Fabiola Sciabbarrasi, ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 23 febbraio 2021) Metti un pomeriggio a casa diin un’atmosfera rilassata e colorata. Perché anche al tempo del Covid si può staccare la spina e brindare con qualche amica del cuore. E allora perché non postare tutto su Instagram? Detto, fatto. Magra, lunghissime gambe, la padrona di casa, reduce dal Gf vip, appare ai suoi ospiti in minigonna floreale su leggero cardigan giallo, molto primaverile, e stivali di camoscio scuro al ginocchio. Al polso spiccano tanti piccoli preziosi braccialetti con il suo nome inciso. E’ davvero luminosa e molto contenta. Distanziata e felice di aver risposto all’allegro appuntamento, ecco la bionda e sorridentede, in corto tubino nero su giacca rosa, come suggerisce la moda del momento. Porta un pacchetto dono. Si unisce al duo un’altra amica glam, Fabiola Sciabbarrasi, ...

