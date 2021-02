Discarica “Tre Ponti”, la Provincia chiede un vertice in Prefettura: “Serve chiarezza” (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorna d’attualità la vicenda della Discarica di Tre Ponti a Montesarchio. Si legge dalla nota stampa inviata dalla Provincia di Benevento: In data 6 marzo 2019 la Provincia di Benevento, per senso di responsabilità istituzionale, ha avuto in consegna la Discarica commissariale di Tre Ponti di Montesarchio. Una Discarica che ha scritto (in negativo) una pagina di storia della gestione del ciclo dei rifiuti nella nostro Sannio. E’ noto a chiunque che tale Discarica è al 90% della sua capienza piena di eco-balle di rifiuti provenienti da altre realtà Provinciali, in particolare dal napoletano e dal casertano, rifiuti trasferiti nel Sannio in nome della cosiddetta “solidarietà regionale” nel momento della più ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiTorna d’attualità la vicenda delladi Trea Montesarchio. Si legge dalla nota stampa inviata dalladi Benevento: In data 6 marzo 2019 ladi Benevento, per senso di responsabilità istituzionale, ha avuto in consegna lacommissariale di Tredi Montesarchio. Unache ha scritto (in negativo) una pagina di storia della gestione del ciclo dei rifiuti nella nostro Sannio. E’ noto a chiunque che taleè al 90% della sua capienza piena di eco-balle di rifiuti provenienti da altre realtàli, in particolare dal napoletano e dal casertano, rifiuti trasferiti nel Sannio in nome della cosiddetta “solidarietà regionale” nel momento della più ...

