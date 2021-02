Dayane Mello svela un segreto a Tommaso Zorzi: “So le percentuali della nomination Giulia-Stefania”, lui scioccato (VIDEO) (Di martedì 23 febbraio 2021) Dayane Mello confessa un segreto a Tommaso Zorzi Manca sempre poco alla finalissima del Grande Fratello Vip 5 che è fissata per il prossimo lunedì primo marzo. Per questo motivo alcuni concorrenti rimasti in gioco iniziano a fantasticare cosa accadrà una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Ad esempio, Tommaso Zorzi e Dayane Mello si sono ritrovati nella sauna e ne hanno approfittato per parlare del più e del meno. Ad un certo punto però, la modella brasiliana ha rivelato un segreto al rampollo meneghino con il quale ha stretto nuovamente nelle ultime settimane. Nello specifico, tutto è partito dal fatto che il 25enne milanese ha fatto presente alla sudamericana di credere che ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 febbraio 2021)confessa unManca sempre poco alla finalissima del Grande Fratello Vip 5 che è fissata per il prossimo lunedì primo marzo. Per questo motivo alcuni concorrenti rimasti in gioco iniziano a fantasticare cosa accadrà una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia. Ad esempio,si sono ritrovati nella sauna e ne hanno approfittato per parlare del più e del meno. Ad un certo punto però, la mobrasiliana ha rivelato unal rampollo meneghino con il quale ha stretto nuovamente nelle ultime settimane. Nello specifico, tutto è partito dal fatto che il 25enne milanese ha fatto presente alla sudamericana di credere che ...

domeniconaso : La cattiveria di Dayane Mello mi fa orrore. #gfvip - fanpage : #Gfvip, aereo per Dayane Mello, idolo del pubblico femminile - taigaxchan : @kimtrye @vogliotrichechi Io credo alla fine verrà ricordata per tutte queste cose... Magari tra qualche anno mi ch… - _mary_esse_ : DAYANE MELLO SI È PRESA UN PALO DA ROSALINDA CANNAVÒ IO SONO ANCORA SCONVOLTA DA QUESTA COSA. #GFVIP #exRosmello #DMVIP #Mellos - Sai7790327301 : RT @___tilltheend: In un mondo di Dayane Mello che dice di essere innamorata di una persona per avere una clip, siate Tommaso Zorzi e Franc… -