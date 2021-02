Covid: Fontana, 'meglio in 4 al ristorante che in 24 a casa, sì a libertà controllata' (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Per il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, il Governo è partito con il piede giusto finora. "Per quanto mi riguarda, sì. Il ministro Garavaglia, appena è stata annunciata la chiusura degli impianti di sci, è venuto qui a parlare con tutti i rappresentanti del turismo. La ministra Gelmini mi è sembrata molto aperta sui problemi che riguardano il nostro territorio", spiega in un'intervista a Repubblica. L'approccio rigorista non viene contestato: "Non è mai stata mia abitudine entrare nel merito delle scelte di carattere sanitario del governo. Che siamo ancora davanti a una situazione seria mi sembra evidente", afferma Fontana. Per il presidente serve una "libertà controllata", con "provvedimenti mirati solo per circoscrivere alcuni focolai particolari". Un esempio? "La Lombardia ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - Per il governatore della Lombardia, Attilio, il Governo è partito con il piede giusto finora. "Per quanto mi riguarda, sì. Il ministro Garavaglia, appena è stata annunciata la chiusura degli impianti di sci, è venuto qui a parlare con tutti i rappresentanti del turismo. La ministra Gelmini mi è sembrata molto aperta sui problemi che riguardano il nostro territorio", spiega in un'intervista a Repubblica. L'approccio rigorista non viene contestato: "Non è mai stata mia abitudine entrare nel merito delle scelte di carattere sanitario del governo. Che siamo ancora davanti a una situazione seria mi sembra evidente", afferma. Per il presidente serve una "", con "provvedimenti mirati solo per circoscrivere alcuni focolai particolari". Un esempio? "La Lombardia ...

