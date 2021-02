Covid e stop spostamenti, si spera in una Pasqua all’aperto (Di martedì 23 febbraio 2021) La proroga dello stop agli spostamenti tra regioni al 27 marzo salva, per il momento, la Pasqua di quasi 4 milioni di italiani, secondo una stima di Coldiretti. Se la curva dei contagi lo consentirà, gli italiani saranno liberi, nel primo lungo weekend primaverile, di mettersi in viaggio per andare a trovare parenti, amici o per fare una vacanza. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) La proroga delloaglitra regioni al 27 marzo salva, per il momento, ladi quasi 4 milioni di italiani, secondo una stima di Coldiretti. Se la curva dei contagi lo consentirà, gli italiani saranno liberi, nel primo lungo weekend primaverile, di mettersi in viaggio per andare a trovare parenti, amici o per fare una vacanza. su Il Corriere della Città.

TgLa7 : #Covid: ok Cdm a decreto, stop spostamenti fino al 27 marzo - fattoquotidiano : Decreto Covid, il governo proroga lo stop alla mobilità fino al 27 marzo. La stretta: in zona rossa divieto di fare… - Agenzia_Ansa : Misure anti Covid, il nuovo decreto in Cdm. Altri 30 giorni di stop alla mobilità #ANSA - CorriereCitta : Covid e stop spostamenti, si spera in una Pasqua all’aperto - monicascapin77 : RT @AnsaVeneto: Covid: a Verona protestano lavoratori spettacolo. Appuntamento in piazza ad un anno dallo stop delle attività #ANSA https:/… -