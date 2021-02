Choc a Roma: prende in braccio una bimba e tenta il rapimento, attimi di terrore a due passi dal Colosseo (Di martedì 23 febbraio 2021) Paura, nella giornata di ieri, a Roma. Una bambina di appena 4 anni è stata quasi rapita da una donna in pieno centro. La passeggiata e il tentato rapimento La bambina, di appena 4 anni, era intenta a fare una passeggiata con la sua baby-sitter in Via San Giovanni Laterano, a due passi dal Colosseo. Una donna, vedendo la bimba, ha iniziato a parlarle e l’ha presa in braccio. Da qui, il panico. In pochissimi secondi la donna ha tentato di allontanarsi e di rapire la bimba. Il rifugio nella pizzeria e il TSO La baby-sitter, resasi immediatamente conto della gravità della situazione, è fortunatamente riuscita a reagire per tempo e a riprendere la bambina, strappandola dalle braccia della donna. A quel ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 23 febbraio 2021) Paura, nella giornata di ieri, a. Una bambina di appena 4 anni è stata quasi rapita da una donna in pieno centro. La passeggiata e iltoLa bambina, di appena 4 anni, era ina fare una passeggiata con la sua baby-sitter in Via San Giovanni Laterano, a duedal. Una donna, vedendo la, ha iniziato a parlarle e l’ha presa in. Da qui, il panico. In pochissimi secondi la donna hato di allontanarsi e di rapire la. Il rifugio nella pizzeria e il TSO La baby-sitter, resasi immediatamente conto della gravità della situazione, è fortunatamente riuscita a reagire per tempo e a rire la bambina, strappandola dalle braccia della donna. A quel ...

CorriereCitta : Choc a Roma: prende in braccio una bimba e tenta il rapimento, attimi di terrore a due passi dal Colosseo - renni1968 : RT @POPOLOdiTWlTTER: Choc a Roma, ghanese pesta un bimbo di 5 anni e gli spezza un braccio: era ospite di un centro di accoglienza: https:/… - Roma__SPQR : Choc al Pigneto, studentessa aggredita e trascinata in strada: salvata da due donne - giornaleradiofm : Demi Lovato, per overdose ho rischiato morire nel 2018: (ANSA) - ROMA, 18 FEB - Rivelazioni choc dalla cantante Dem… - CorriereCitta : Choc a Roma, fattorino minacciato con una spranga e rapinato da un cliente -