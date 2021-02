Carelli “Il centro è un arcipelago, va aggregato e federato” (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono uscito da un movimento che secondo me aveva perso un pò la sua anima. Tre anni fa siamo partiti da un bellissimo programma elettorale che si basava su dei valori molto belli, ma l'attuazione di tutto questo programma nel corso di questi tre anni non è avvenuta come si pensava”. Lo ha detto il deputato del Gruppo Misto Emilio Carelli, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'Agenzia Italpress.Carelli, da poco fuoriuscito dal MoVimento 5 Stelle ha sottolineato come un no al governo Draghi in questo momento “di emergenza” sia sbagliato. “E' stato un errore far cadere Conte in un momento di emergenza, è stato abbastanza da irresponsabili, ma ora è dovere di tutti raccogliersi attorno a Draghi e sostenerlo”. Parlando della nascita di un possibile aggregatore di moderati ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Sono uscito da un movimento che secondo me aveva perso un pò la sua anima. Tre anni fa siamo partiti da un bellissimo programma elettorale che si basava su dei valori molto belli, ma l'attuazione di tutto questo programma nel corso di questi tre anni non è avvenuta come si pensava”. Lo ha detto il deputato del Gruppo Misto Emilio, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'Agenzia Italpress., da poco fuoriuscito dal MoVimento 5 Stelle ha sottolineato come un no al governo Draghi in questo momento “di emergenza” sia sbagliato. “E' stato un errore far cadere Conte in un momento di emergenza, è stato abbastanza da irresponsabili, ma ora è dovere di tutti raccogliersi attorno a Draghi e sostenerlo”. Parlando della nascita di un possibilere di moderati ...

