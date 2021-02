Calcio | Champions | Lazio-Bayern Monaco 1-4**

SkySport : LAZIO-BAYERN MONACO 1-4 Risultato finale ? ? #Lewandowski (9') ? #Musiala (24') ? #Sane (42') ? aut. #Acerbi (47')… - SkySport : ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1 Risultato finale ? ? #Giroud (68’) ?? - SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - MOCHAVIFAHREZHA : RT @SkySport: ATLETICO MADRID-CHELSEA 0-1 Risultato finale ? ? #Giroud (68’) ?? - orahounbelnick : Non dico che abbiamo fatto un miracolo, ma siamo stati un'anomalia del calcio italiano di questo decennio, la Serie… -

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Champions

ROMA - Si fa davvero in salita la strada della Lazio inLeague , battuta 4 - 1 dal Bayern Monaco , all'Olimpico, nell'andata degli ottavi di finale. La squadra di Flick passa in vantaggio con Lewandowski , al 9', bravo a sfruttare un ...BUCAREST (ROMANIA) - Il Chelsea vince 1 - 0 in 'casa' dell' Atletico Madrid nell'andata degli ottavi diLeague . La partita, giocata in campo neutro all'Arena Nazionale di Bucarest a causa delle restrizioni imposte dal governo spagnolo per chi proviene dall'Inghilterra, è stata decisa da una ...Il Chelsea batte 1-0 l’Atletico Madrid nell’ottavo di andata di Champions League giocato “in casa” dai Colchoneros sul neutro di Bucarest, in Romania. Partita spigolosa, decisa da una spettacolare ...Commenta per primo Chi gliel’avesse mai detto al Real Madrid che un giorno avrebbe studiato la Dea Atalanta? Eppure nel calcio le cose capitano ogni stagione. I confronti prima o poi arrivano. E non s ...