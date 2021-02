Cagliari | Simeone o Pavoletti | le scelte di Semplici

Centrocampo3 : Leonardo Semplici oggi è a #Cagliari per risollevare le sorti della squadra sarda. Con Nainggolan, Joao Pedro, Sime… - FantaConsigli1 : FLOP 23^ GIORNATA ???? #Meret (Napoli) #Hickey (Bologna) #DiLorenzo (Napoli) #Saelemaekers (Milan) #Simeone (Cagliari) - Dalla_SerieA : Cagliari-Torino, le pagelle: Ansaldi c’è, bunker Izzo-Nkoulou - - guglielmo75 : @FBiasin Se il Cagliari va in B ci sarà una svendita totale di giocatori importanti come Cragno, Nandez, joao Pedro… - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Ultima occasione del primo tempo per il Cagliari con Simeone e Rugani che rischiano di farsi malissimo tra di loro e si… -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Simeone

Sky Sport

...e Napoli e terminerà domenica 10 febbraio con il Milan di Rino Gattuso che affronterà il. ... Le scommesse:potrebbe sorprendere, (partirebbe dalla panchina perciò meglio tutelarsi con i ..., Semplici per la salvezza- Semplici, è fatta. Dopo la sconfitta per 1 - 0 per ... Joao Pedro,e Nainggolan. DiFra non è riuscito a gestire un gruppo di qualità, Semplici avrà ...Il ko per 1-0 col Torino mette decisamente in salita la rincorsa salvezza dei rossoblù ancora possibile Tardivo o meno, giusto o no, il cambio in panchina è arrivato. Anche il Cagliari, come il Parma, ...Il borsino granata / Ecco chi sale e chi scende dopo la sfida tra Cagliari e Torino vinta dai granata alla Sardegna Arena ...