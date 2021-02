Barcellona | Suarez e l’addio al veleno | “Mi hanno fatto fuori | pensavano fossi vecchio Meritavo rispetto”

(Di martedì 23 febbraio 2021)torna sul suo addio al.Non si spengono i riflettori sul divorzio tra Luise il. Dopo 6 stagioni e 198 gol, l'uruguaiano, ha lasciato il club blaugrana durante la sessione estiva di mercato per sposare successivamente il progetto dell'Atletico Madrid. Un addio sofferto quello del classe '87, ripercorso dallo stessodurante un'intervista concessa a "France Football".“Quello che mi ha davvero infastidito è che midetto che a causa della mia età non potevo più giocare ai massimi livelli ed essere al livello di una grande squadra – esordisce l’attaccante dell'Atletico Madrid. Ilmi ha, micomunicato che non puntavano più su di me. Avevo ancora il ...

È sempre stata una delle mie caratteristiche, non mi sono mai arreso neanche nei momenti più duri", conclude Luis Suarez Dopo un periodo di adattamento complicato, per via "Della famiglia e dei miei f ...