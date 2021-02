“Axel” cacciatore di svastiche | chi si nasconde dietro la talpa che fa sparire i cimeli nazisti dalle aste? L’ultimo colpo | i pugnali del Reich

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 febbraio 2021) Nel suo mirino ci sono posate con la svastica incisa, busti di Hitler, aquile imperiali, divise, tazze, croci uncinate. C’è un uomo in Francia che da gennaio va a caccia di. Il suo obiettivo è boicottare tutte quelle che mettono in vendita. Non sempre ci riesce, ma in due mesi è già riuscito a farne sospendere almeno una decina. Le case d’asta infatti decidono di ritirare i lotti non perché sia vietato mettere in vendita oggetti simili, ma perché la “”, come lo chiama la stampa francese, si appella a dei cavilli legali, trovando alcune falle nell’organizzazione, come ad esempio il non rispetto della regola che vieta di mostrare iprima dell’asta. Il rischio infatti, in questo caso, è quello di incorrere nel reato di apologia al nazismo. Oppure aizzando la stampa locale e ...