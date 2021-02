Assalto in Congo: gli aggressori erano sei e armati di Ak - 47 e machete (Di martedì 23 febbraio 2021) Spuntano le prime ricostruzioni dopo l'aggressione che è costata la vita al diplomatico Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'austista del Pam Mustapha Milambo in Congo. Gli ... Leggi su globalist (Di martedì 23 febbraio 2021) Spuntano le prime ricostruzioni dopo l'aggressione che è costata la vita al diplomatico Luca Attanasio, al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'austista del Pam Mustapha Milambo in. Gli ...

bendellavedova : .@Piu_Europa esprime profondo cordoglio alle famiglie dell’Ambasciatore italiano presso la Repubblica democratica d… - M5S_Europa : La notizia dell’assalto al convoglio Onu in #Congo che ha portato all'uccisione dell'ambasciatore #LucaAttanasio, d… - CeraldiNando : RT @Deputatipd: #VittorioIacovacci è il carabiniere morto oggi, in #Congo, nell’assalto nel quale ha perso la vita anche l’ambasciatore #Lu… - PetrazzuoloF : RT @Deputatipd: #VittorioIacovacci è il carabiniere morto oggi, in #Congo, nell’assalto nel quale ha perso la vita anche l’ambasciatore #Lu… - RRmpinero : RT @globalistIT: -