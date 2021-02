Agguato in Congo: insieme a Luca Attanasio c’era il carabiniere dell’èlite Vittorio Iacovacci (Di martedì 23 febbraio 2021) Vittorio Iacovacci aveva 30 anni, a breve 31 e stava per sposarsi: era tutto quasi pronto, la casa, i preparativi per le nozze. D’altronde giugno sarebbe arrivato presto… ma al destino questo piano forse non piaceva e per questo ha deciso di stravolgere tutto. Vittorio Iacovacci era il carabiniere proveniente da quel reparto d’èlite e vanto dell’Arma dei Carabinieri, dedito a formare i militari per missioni delicate all’estero. c’era lui insieme a Luca Attanasio, il 43enne ambasciatore italiano in Congo quando entrambi sono stati presi da un gruppo di ribelli di appartenenza ignota (visto che tutte negano il coinvolgimento) e uccisi. La salma di Vittorio, insieme a quella di ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021)aveva 30 anni, a breve 31 e stava per sposarsi: era tutto quasi pronto, la casa, i preparativi per le nozze. D’altronde giugno sarebbe arrivato presto… ma al destino questo piano forse non piaceva e per questo ha deciso di stravolgere tutto.era ilproveniente da quel reparto d’èlite e vanto dell’Arma dei Carabinieri, dedito a formare i militari per missioni delicate all’estero.lui, il 43enne ambasciatore italiano inquando entrambi sono stati presi da un gruppo di ribelli di appartenenza ignota (visto che tutte negano il coinvolgimento) e uccisi. La salma dia quella di ...

