A Perugia è stata brevettata la stampante ' Covid-free'

(Di martedì 23 febbraio 2021) (AGI) Menù, cataloghi e libri che possono passare di mano in mano senza il rischio di contagio. Una tipografia con sede a, la Graphic Masters, ha brevettato un nuovo tipo di stampante totalmente 'antibatterica' dal nome ‘Happy touch'. Un'idea nata nel pieno del lockdown, quando i due soci fondatori, Enzo Guazzarini e Giuseppe Cellini, si interrogavano su un modo per mandare avanti la produzione senza subire i contraccolpi della pandemia. La risposta èapplicare le nuove esigenze di sanificazione alla stampa tradizionale, per andare incontro alle necessità di hotel, ristoranti, musei, che ormai da un anno sono costretti ad utilizzare stampati usa e getta. Una 'stampa protettiva' Per garantire la massima sicurezza senza però sprecare carta, nasce quindi questo tipo di ‘stampa protettiva', che può essere utilizzata sia per semplici ...

