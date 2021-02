Volley, Imoco – Novara ai raggi X (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il campionato di Serie A1 femminile, continua il suo cammino, se mai ce ne fosse ancora conferma, sotto il segno della Imoco Conegliano che domina dall’alto tutte le altre. Anche nell’ultimo turno ha dettato la sua legge e continua nella striscia impressionante di vittorie che la elevano, probabilmente, a squadra più forte del mondo in questo momento. Analizziamo meglio ora ai “raggi X” la sfida tra le due regine del nostro torneo, giocata sabato scorso, Imoco-Novara. Imoco – Novara ai raggi X La partita di sabato scorso della nostra Serie A1 femminile, Imoco-Novara, è stata intensa, a tratti spettacolare, ma in poco più di un’ora le venete della Imoco Volley Conegliano hanno risolto la pratica ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il campionato di Serie A1 femminile, continua il suo cammino, se mai ce ne fosse ancora conferma, sotto il segno dellaConegliano che domina dall’alto tutte le altre. Anche nell’ultimo turno ha dettato la sua legge e continua nella striscia impressionante di vittorie che la elevano, probabilmente, a squadra più forte del mondo in questo momento. Analizziamo meglio ora ai “X” la sfida tra le due regine del nostro torneo, giocata sabato scorso,aiX La partita di sabato scorso della nostra Serie A1 femminile,, è stata intensa, a tratti spettacolare, ma in poco più di un’ora le venete dellaConegliano hanno risolto la pratica ...

tribuna_treviso : Ennesimo 3-0 di Conegliano, la seconda in classifica demolita da un primo set della fuoriclasse di Cittadella con i… - finallyaxxx : RT @ale_garotta: Nessuno ferma la marcia di @ImocoVolley che nella penultima di andata salta anche l'ostacolo @IGOR_Volley, aggiudicandosi… - ale_garotta : Nessuno ferma la marcia di @ImocoVolley che nella penultima di andata salta anche l'ostacolo @IGOR_Volley, aggiudic… - _heresallie : Cara Imoco volley già devo spendere nello store di Trento quindi puoi per cortesia non fare più pubblicità della vo… - ImocoVolley : Match Program ???? Imoco Volley - Igor Novara ??Alle ore 18:00 diretta LVFTV e Radio Conegliano (90.6 mhz) Sfoglia onl… -