Uomini e Donne, Matteo Ranieri fa coppia fissa col suocero: la lamentela di Sophie (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo Davide Donadei e Chiara Rabbi, sono arrivate le presentazioni in famiglia anche per Matteo Ranieri e Sophie Codegoni. Dopo la scelta, la coppia è volata a Milano, dove l’ex tronista di Uomini e Donne vive e lavora. Qui vive anche il padre di Sophie con la nuova compagna (i suoi genitori sono separati) e così la ragazza gli ha fatto conosce il nuovo fidanzato. A quanto pare i due vanno così d’accordo da estromettere la stessa Sophie. Questo è quello di cui si è lamentata la ragazza nelle sue ultime storie Instagram, filmate mentre tutti e tre – Matteo, Sophie e suo padre – facevano aperitivo in locale; a quanto pare, a invitare l’uomo non è stata la Codegoni, bensì il nuovo genero, come ha dichiarato la modella, ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 febbraio 2021) Dopo Davide Donadei e Chiara Rabbi, sono arrivate le presentazioni in famiglia anche perCodegoni. Dopo la scelta, laè volata a Milano, dove l’ex tronista divive e lavora. Qui vive anche il padre dicon la nuova compagna (i suoi genitori sono separati) e così la ragazza gli ha fatto conosce il nuovo fidanzato. A quanto pare i due vanno così d’accordo da estromettere la stessa. Questo è quello di cui si è lamentata la ragazza nelle sue ultime storie Instagram, filmate mentre tutti e tre –e suo padre – facevano aperitivo in locale; a quanto pare, a invitare l’uomo non è stata la Codegoni, bensì il nuovo genero, come ha dichiarato la modella, ...

