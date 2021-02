Uccide la moglie: incastrato dall’app contapassi sul telefono (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jeff West, ex ufficiale di polizia e investigatore, è stato accusato dell’omicidio di sua moglie Kathleen “Kat” Dawn West. L’omicidio è avvenuto nel 2018, in Alabama, l’uomo si era dichiarato innocente indicando come causa della morte una caduta accidentale della donna da ubriaca. Tuttavia, l’analisi del telefono di Jeff West sembrerebbe suggerire una versione differenti dei fatti. Secondo un’app contapassi, infatti, nel momento della morte della moglie lui non stava dormendo, come ha invece dichiarato ufficialmente. La morte di Kathleen Dawn West La mattina del 12 gennaio 2018 un automobilista nota sul vialetto della casa dei coniugi West una scena raccapricciante. La donna era riversa al suolo priva di vita, con addosso solamente un reggiseno rosa. Il marito, Jeff West, si è dichiarato da subito innocente: ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 22 febbraio 2021) Jeff West, ex ufficiale di polizia e investigatore, è stato accusato dell’omicidio di suaKathleen “Kat” Dawn West. L’omicidio è avvenuto nel 2018, in Alabama, l’uomo si era dichiarato innocente indicando come causa della morte una caduta accidentale della donna da ubriaca. Tuttavia, l’analisi deldi Jeff West sembrerebbe suggerire una versione differenti dei fatti. Secondo un’app, infatti, nel momento della morte dellalui non stava dormendo, come ha invece dichiarato ufficialmente. La morte di Kathleen Dawn West La mattina del 12 gennaio 2018 un automobilista nota sul vialetto della casa dei coniugi West una scena raccapricciante. La donna era riversa al suolo priva di vita, con addosso solamente un reggiseno rosa. Il marito, Jeff West, si è dichiarato da subito innocente: ...

