Su Clubhouse un utente è riuscito a rubare gli audio delle chat (Di lunedì 22 febbraio 2021) Clubhouse (immagine: Porro Gabriele/Wired Italia)La sicurezza informatica delle chat vocali di Clubhouse è ancora sotto osservazione. Nel fine settimana un utente, di cui non è stata rivelata l'identità, è riuscito a trasmettere in streaming i file audio provenienti da alcune stanze del social network aggirando così la crittografia che dovrebbe proteggere le conversazioni. La società ha immediatamente bandito in maniera permanente l'utente. Per estrarre gli audio, quest'ultimo avrebbe creato uno strumento di fortuna ricorrendo al toolkit utilizzato per creare l'applicazione di Clubhouse. Proprio questa scelta, tuttavia, avrebbe smascherato la sua identità, consentendo alla piattaforma di bloccare la violazione.

