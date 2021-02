Se non l’amore, almeno i record: così Djokovic vuole battere Nadal e Federer (Di lunedì 22 febbraio 2021) Medvedev, appena perduta la finale degli Australian Open, ha detto che i tre grandi del tennis moderno, Djokovic, Nadal e Federer, sono un misto di uomo e macchina. Dei tre Djokovic è forse più una macchina che un essere umano. E allo stesso tempo il più grande individualista, scrive lo Spiegel. Il quotidiano tedesco commenta il diciottesimo Gran Slam del serbo sottolineando una nota che in molti stanno approfondendo in quest’ultimo anno di tennis: visto che non riesce a farsi amare, Djokovic ormai s’è arreso ad un destino da campione recordman. “Dopo la sua ennesima vittoria finale, Novak Djokovic ha parlato di amore”. Djokovic “è abituato a fare discorsi, e spesso sono pieni di pathos. L’anno scorso, sempre a Melbourne, ha parlato della tragica morte ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 22 febbraio 2021) Medvedev, appena perduta la finale degli Australian Open, ha detto che i tre grandi del tennis moderno,, sono un misto di uomo e macchina. Dei treè forse più una macchina che un essere umano. E allo stesso tempo il più grande individualista, scrive lo Spiegel. Il quotidiano tedesco commenta il diciottesimo Gran Slam del serbo sottolineando una nota che in molti stanno approfondendo in quest’ultimo anno di tennis: visto che non riesce a farsi amare,ormai s’è arreso ad un destino da campioneman. “Dopo la sua ennesima vittoria finale, Novakha parlato di amore”.“è abituato a fare discorsi, e spesso sono pieni di pathos. L’anno scorso, sempre a Melbourne, ha parlato della tragica morte ...

MetaErmal : Non è felicità se non si condivide, non è divertente se non ridi con qualcuno, non è amore se non puoi dirlo. Siete… - GrandeFratello : “Io mi sono sdraiato sul letto e mi sono gustato l’amore degli altri perché non ho il mio” ???? #GFVIP - Corriere : ?? La chiusura del discorso di Draghi: «Oggi, l’unità non è un’opzione, l’unità è un dovere. Ma è un dovere guidato… - RedShoesUK : Seconda regia per l'attrice Alice Lowe che, in #Timestalker, racconterà l'amore non corrisposto di una donna attrav… - Gizmo_HH : RT @Poesiaitalia: “L'amore di un solitario è il più autentico che ci possa essere. Ti ama per scelta, non per compagnia.” Charles Bukowski… -

Ultime Notizie dalla rete : non l’amore Ribelli M5S, in 13 pronti a fare gruppo Casaleggio media: potete astenervi Il Gazzettino