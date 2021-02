Roma Calcio Femminile show | Pomigliano capolista battuto 4-1

(Di lunedì 22 febbraio 2021)– Archiviata la beffarda sconfitta del derby di tre giorni fa, lava a far visita alper un match tanto complicato quanto importante ai fini della classifica. Le campane sono prime con quattro punti di vantaggio e una partita in meno sul Como secondo, le capitoline invece si trovano al penultimo posto con soli sei punti e ben tre partite da recuperare. Primo tempo tirato in cui ilgioca decisamente sotto ritmo, mentre laCF si fa vedere più volte dalle parti di Balbi, la quale risponde bene sulla conclusione di Glaser. Rispondono le campane con Pinna, ma Di Cicco mette in angolo. Allo scadere del primo tempo arriva il vantaggionista: Glaser recupera palla sull’out di ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calcio

La partita d'andata degli ottavi di Champions League, in programma domani sera allo stadio Olimpico difra Lazio e Bayern Monaco, sarà arbitrata dall'israeliano Orel Grinfeeld, assistito dai connazionali Roy Hassan e Idan Yarkoni. Al Var ci sarà lo spagnolo Juan Martinez Munuera, mentre l'altro ...Ha ottenuto il 73,45% dei voti. Gabriele Gravina è stato rieletto presidente della Figc. L'Assemblea aha dunque confermato il presidente della Federcalcio in carica dal 22 ottobre 2018. Sconfitto lo sfidante Cosimo Sibilia, attuale presidente della Lega Nazionale Dilettanti. Per Gravina 369,84 ...Un timing perfetto in vista dell’Europeo, anche se ad oggi nessuna delle 12 città designate per la prima edizione itinerante – c’è anche Roma, sede di tutte le partite della fase a gironi dell’Italia ...(ANSA) - ROMA, 22 FEB - "E' il momento di dire basta agli accumulatori seriali di cariche. Non posso più accettare mestatori e spargitori di fango. Ho dato mandato ai legali di perseguire coloro che ...