Nuovo Dpcm, stop spostamenti tra regioni per un mese, riaperture e indennizzi: cosa cambia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Il 5 marzo scadrà l'ultimo Dpcm in vigore e toccherà al Nuovo governo Draghi prendere le decisioni per i prossimi mesi, ancora in piena emergenza Coronavirus. A preoccupare è l'aumento dei contagi, dell'indice Rt e la velocissima diffusione delle varianti Covid. Oggi il Consiglio dei ministri licenzierà il Nuovo decreto legge per prorogare fino al 5 o al 31 marzo il divieto di spostamento tra regioni che scade giovedì. La strategia complessiva del Nuovo esecutivo sarà definita a stretto giro con il Nuovo Decreto del presidente del Consiglio (Dpcm), per arginare la diffusione del Coronavirus e ridurre i rischi legati alle varianti Covid. Il decreto sugli spostamenti verrà prorogato alla scadenza dell'attuale provvedimento, in vigore fino al 25 febbraio.

