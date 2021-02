«Nightmare before Christmas», in arrivo il sequel formato romanzo (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un sequel, formato letterario innanzitutto. La Disney Publishing, a ventisette anni dall’uscita cinematografica di Nightmare before Christmas, ha reso noto di aver affidato a Shea Ernshaw la stesura di un romanzo che possa raccontare attraverso gli occhi di Sally cosa sia successo a Jack, lo scheletro che fu di Tim Burton. «Questo nuovo libro, scritto dal punto di vista di Sally, è ambientato poco dopo gli eventi del film, ma la storia da raccontare è la stessa di allora, il grande amore tra lei e Jack», ha spiegato lo scrittore, descrivendo il libro in fieri come «un racconto di formazione per Sally, oggi alle prese con il titolo regale di Pumpkin Queen di Halloween Town. Introdurremo anche nuovi e cupi personaggi e nuove ambientazioni», ha continuato Ernshaw, anticipando con poche parole la trama di un libro che, domani, potrebbe farsi film. Leggi su vanityfair (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un sequel, formato letterario innanzitutto. La Disney Publishing, a ventisette anni dall’uscita cinematografica di Nightmare before Christmas, ha reso noto di aver affidato a Shea Ernshaw la stesura di un romanzo che possa raccontare attraverso gli occhi di Sally cosa sia successo a Jack, lo scheletro che fu di Tim Burton. «Questo nuovo libro, scritto dal punto di vista di Sally, è ambientato poco dopo gli eventi del film, ma la storia da raccontare è la stessa di allora, il grande amore tra lei e Jack», ha spiegato lo scrittore, descrivendo il libro in fieri come «un racconto di formazione per Sally, oggi alle prese con il titolo regale di Pumpkin Queen di Halloween Town. Introdurremo anche nuovi e cupi personaggi e nuove ambientazioni», ha continuato Ernshaw, anticipando con poche parole la trama di un libro che, domani, potrebbe farsi film.

