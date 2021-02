Napoli, Osimhen è cosciente ma non ricorda l’incidente. Salterà il Granada e il Benevento (Di lunedì 22 febbraio 2021) Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti del Napoli, Victor Osimhen, è cosciente dopo il trauma cranico riportato ieri sera nella gara con l’Atalanta. Il nigeriano, però, non ha ricordi dell’incidente e questa mattina ha chiesto informazioni al dottor Canonico, che gli ha raccontato della caduta e delle conseguenze per il trauma subito, dopo aver battuto la testa sul prato dello stadio bergamasco. L’attaccante sarà dimesso oggi e farà ritorno a Napoli, ma dovrà osservare un periodo di riposo: Salterà così la sfida di Europa League con il Granada e probabilmente il derby con il Benevento. Foto: Twitter Napoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 22 febbraio 2021) Come riporta La Gazzetta dello Sport, il centravanti del, Victor, èdopo il trauma cranico riportato ieri sera nella gara con l’Atalanta. Il nigeriano, però, non ha ricordi dele questa mattina ha chiesto informazioni al dottor Canonico, che gli ha raccontato della caduta e delle conseguenze per il trauma subito, dopo aver battuto la testa sul prato dello stadio bergamasco. L’attaccante sarà dimesso oggi e farà ritorno a, ma dovrà osservare un periodo di riposo:così la sfida di Europa League con ile probabilmente il derby con il. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

