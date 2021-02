(Di lunedì 22 febbraio 2021) Milano, 22 gennaio 2021 - Il 2020, segnato dalla pandemia da Covid - 19, è stato un anno disastroso per il settore italiano della, con unin calo del 26% . Ma la luce in fondo al ...

qn_giorno : #moda , il piatto piange: perso un quarto del fatturato #Milano - kiddzeta_ : RT @RameenGirl: Trapper che adesso fanno tutti quelli puliti “che schifo la droga” “drogarsi non è figo” quando avete costruito la vostra c… - RameenGirl : Trapper che adesso fanno tutti quelli puliti “che schifo la droga” “drogarsi non è figo” quando avete costruito la… - MaurizioBarbar7 : Vero, altro tanto vero che cmq votano PD, il minestrone che prima nelle case degli italiani era definito un piatto… - m00_mario : Sembra na ricetta: mettice uno po' de omofobia Un pizzico de misoginia che pure se nc'entra n'cazzo fa figura E pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Moda piatto

IL GIORNO

A stimare le perdite alla vigilia dell'avvio della Fashion week milanese è Confindustria, la federazione che riunisce le associazioni dei settori tessile,e accessorio. I dati: nell'anno ...Décolleté, fianchi stretti, tacchi alti. Prima e dopo, lei è bella da togliere il fiato. Lei ... anzi alla nuova ' ELLEganza ' - filtrata cioè dallo sguardo di Elle - questo numero speciale,...Canottiera bianca e slip. Niente più. Solo un corpo lungo e flessibile. Corpo di ragazza. Dentro biancheria da collegiale. Prima del bagno era fasciato in un long dress di lamé con taglio geometrico s ...NOVENTAUna nuova struttura sportiva per uno sport diventato di moda negli ultimi anni sarà realizzata a Noventa. E' un campo da paddle, il gioco molto simile al tennis, che si gioca in due o ...