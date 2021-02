«Mi hanno sequestrato | investito | messo una bomba sul davanzale Ma io la Camorra l’ho denunciata»

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Benedetto Zoccola è un commercialista, ed oggi è vicesindaco di Aversa, città sotto influenza del clan dei casalesi. Ha vissuto con i soldati fuori alla porta di casa, unagli ha devastato un occhio e un orecchio, è statoe picchiato, è stato minacciato ed è statoda una macchina. Zoccola è un simbolo della lotta alla, da quando un giorno infilò la porta del commissariato dei Carabinieri e denunciò tutto. Libero l’ha intervistato. «Nel 2012 ricevetti in eredità dei terreni da parte di mio nonno che potevano essere edificati. Dapprima si sono fatti vivi squarciandomi le ruote della macchina, una sorta di avvertimento. Poi con una lettera minatoria che divenne una vera e propria ammonizione ai miei comportamenti. Ed infine, dopo qualche settimana, mi aggredirono e condussero in un ...

