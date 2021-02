METEO Italia. Alta Pressione in grande spolvero, prime insidie dal weekend (Di lunedì 22 febbraio 2021) METEO SINO AL PRIMO MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un ulteriore consolidamento dell’anticiclone caratterizza il METEO di quest’inizio settimana, nonostante dei timidi disturbi sui settori più occidentali dell’Italia e sulle Isole Maggiori. Il raggio d’azione di quest’anticiclone si espande anche verso buona parte dell’Europa. Aria calda, richiamata dall’entroterra nord-africano, alimenterà il campo anticiclonico che avrà lunga durata. Il tepore primavera salirà quindi prepotentemente alla ribAlta, con valori ovunque superiori alla media. Correnti calde in quota alimenteranno l’anticiclone, che si gonfierà a dismisura proteggendo tutta l’Europa Centro-Meridionale. Il riscaldamento diurno risulta in parte attutito da nebbie, fosche e un po’ di nubi basse, presenti su pianure interne, valli ed in alcune aree ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 22 febbraio 2021)SINO AL PRIMO MARZO 2021, ANALISI E PREVISIONE Un ulteriore consolidamento dell’anticiclone caratterizza ildi quest’inizio settimana, nonostante dei timidi disturbi sui settori più occidentali dell’e sulle Isole Maggiori. Il raggio d’azione di quest’anticiclone si espande anche verso buona parte dell’Europa. Aria calda, richiamata dall’entroterra nord-africano, alimenterà il campo anticiclonico che avrà lunga durata. Il tepore primavera salirà quindi prepotentemente alla rib, con valori ovunque superiori alla media. Correnti calde in quota alimenteranno l’anticiclone, che si gonfierà a dismisura proteggendo tutta l’Europa Centro-Meridionale. Il riscaldamento diurno risulta in parte attutito da nebbie, fosche e un po’ di nubi basse, presenti su pianure interne, valli ed in alcune aree ...

zazoomblog : Meteo anticiclone e inizio di settimana primverile: cosa succede in Italia - #Meteo #anticiclone #inizio… - CorriereQ : METEO Italia. Alta Pressione in grande spolvero, prime insidie dal weekend - CentroMeteoITA : #METEO – #PRIMAVERA fino al termine del mese in ITALIA ma vediamo le novità per MARZO #22febbraio - Allerta_Meteo : Si ricorda il Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per oggi 22/02/2021 diramato dal @DPCgov ieri 21/02/… - GazzettinoL : Brevi di spoprt del 21 Febbraio 2021 Campionati Esteri Romania FCSB prima squadra qualificata ai playoff Programmi… -