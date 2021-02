M5s | “Subito il voto per il direttorioIo candidata? Non escludo nulla”

Leggi su affaritaliani

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Ad una sua candidatura per il nuovo direttorio Antonella Laricchia, già in corsa per la presidenza della Regione Puglia con il Movimento cinque stelle, al momento non ci sta pensando. E la ragione la spiega ad Affaritaliani.it: “Perché so che ci sono persone in gamba che vogliono candidarsi”. Ma, intervistata dal nostro giornale, aggiunge anche: “Ovviamente seguo il corso degli eventi. Non mi sento di escludere niente”. Segui su affaritaliani.it