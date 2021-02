Live Juventus-Crotone 3-0 CR7 segna una doppietta ?poi la rete di McKennie

juventusfc : UN SOLO OBIETTIVO ?????????????? SI PARTE! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE Live Match: - juventusfc : Inizia la diretta con Mister @Pirlo_Official! LIVE on @JuventusTv: - juventusfc : LIVE! E' iniziato il pre partita di #JuveCrotone ?? @JuventusTV ?? - jamt100 : RT @juventusfc: UN SOLO OBIETTIVO ?????????????? SI PARTE! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE Live Match: - fxxxxrqwe : RT @juventusfc: UN SOLO OBIETTIVO ?????????????? SI PARTE! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE Live Match: -

Ultime Notizie dalla rete : Live Juventus

Video GolCrotone, Serie A: Ronaldo porta in vantaggio i bianconeri. Clicca qui per vedere la rete del match .in gol (Getty Images) Video GolCrotone, Serie A: Ronaldo segna per i bianconeri . Il ragazzo non ha sbagliato e dà un grosso contributo ai compagni, portando in vantaggio i ...Calciomercato, Paratici ha aggiornato sul rinnovo di Dybala dando importanti novità sul futuro dell'attaccante. Dybala Calciomercato@Getty Calciomercato, Fabio Paratici intervistato da Sky Sport pochi minuti prima del match di Serie A contro il Crotone ha parlato del futuro di Dybala . Il direttore sportivo ...La Juventus a caccia del terzo posto. I bianconeri ospitano all'Allianz Stadium il Crotone ultimo in classifica: in caso di vittoria, la squadra di Pirlo salirebbe dal sesto al terzo posto, ...Vincere potrebbe singificare tenere in piedi le speranze per uno scudetto che al momento sta prendendo la strada di Milano Meno di 12 ore al fischio d’inizio di Juventus–Crotone, match valido… Leggi ...