Lino Guanciale, fastidioso ‘disturbo’: gli succede quando è nervoso, sapete di cosa si tratta? (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ha a che fare con la scaramanzia. Lino Guanciale. Fonte: InstagramLo stiamo vedendo su Rai 1 nella serie televisiva Il commissario Ricciardi nei panni del protagonista. È Lino Guanciale, l’attore italiano che ha conquistato il piccolo schermo grazie a fiction di successo come Che Dio Ci Aiuti, La Porta Rossa, Non dirlo al mio capo o L’allieva. È un attore dal fascino e dal carisma indiscutibili, tuttavia in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato di soffrire di un fastidioso ‘disturbo’. sapete di cosa si tratta? Esordi e carriera dell’attore Lino Guanciale, classe 1979, scoperta la sua passione per la recitazione, decide di iscriversi all’Accademia ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 22 febbraio 2021) Ha a che fare con la scaramanzia.. Fonte: InstagramLo stiamo vedendo su Rai 1 nella serie televisiva Il commissario Ricciardi nei panni del protagonista. È, l’attore italiano che ha conquistato il piccolo schermo grazie a fiction di successo come Che Dio Ci Aiuti, La Porta Rossa, Non dirlo al mio capo o L’allieva. È un attore dal fascino e dal carisma indiscutibili, tuttavia in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato di soffrire di undisi? Esordi e carriera dell’attore, classe 1979, scoperta la sua passione per la recitazione, decide di iscriversi all’Accademia ...

Radio1Rai : #FacciamoLuceSulTeatro 'È un segnale importante ma non sufficiente perché quello che serve davvero è cogliere l'occ… - CrisantiFlavia : RT @Radio1Rai: #FacciamoLuceSulTeatro 'È un segnale importante ma non sufficiente perché quello che serve davvero è cogliere l'occasione pe… - Rita_loves_CY : RT @Radio1Rai: #FacciamoLuceSulTeatro 'È un segnale importante ma non sufficiente perché quello che serve davvero è cogliere l'occasione pe… - Manu_Cadeddu : RT @Radio1Rai: #FacciamoLuceSulTeatro 'È un segnale importante ma non sufficiente perché quello che serve davvero è cogliere l'occasione pe… - BlueBandit_16 : RT @Radio1Rai: #FacciamoLuceSulTeatro 'È un segnale importante ma non sufficiente perché quello che serve davvero è cogliere l'occasione pe… -