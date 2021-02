Lian Li | Q58 | A4-H2O | V3000+ e O11D EVO i nuovi case

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 22 febbraio 2021) In occasione dell’eventoLi 2021 Digital Expo, il noto produttore taiwanese ha presentato quattrodi diversi dimensioni e per diverse esigenze. Ecco iLi Q58, A4-H2O,EVO. Vediamoli insieme Durante un evento completamente digitale che potete visionare in differita nel box sottostante,Li ha presentato i concept di ben 4, nell’ordineLi Q58 unSFF (Small form factor) da circa 14 litri, A4-H2O ancor più compatto e minimale, il titanicoe infineEVO con un flusso d’aria ottimizzato. Vediamo qualche dettaglio in più suiLi.Li Q58: ...