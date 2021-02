Le condizioni di Cossu dopo l’incidente: il dirigente resta in prognosi riservata (Di lunedì 22 febbraio 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Andrea Cossu. L’ex calciatore e adesso dirigente del Cagliari rimarrà in prognosi riservata almeno fino a martedì. E’ stato vittima di un incidente stradale e trasportato in ospedale, l’ex giocatore ha riportato traumi toracici e facciali, tra 24 ore ci sarà un nuovo aggiornamenti. Nel frattempo i tifosi hanno esposto uno striscione: “Andrea lotta da ultras”. l’incidente di Cossu, gli aggiornamenti dal medico Il medico ha aggiornato sulle condizioni di Cossu: “Andrea sta bene rispetto all’incidente che ha avuto, ha trascorso una notte serena sotto una modica quantità di ossigeno. È cosciente e risponde adeguatamente a tutte le domande. È autonomo nella ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 22 febbraio 2021) Arrivano nuovi aggiornamenti sulledi salute di Andrea. L’ex calciatore e adessodel Cagliari rimarrà inalmeno fino a martedì. E’ stato vittima di un incidente stradale e trasportato in ospedale, l’ex giocatore ha riportato traumi toracici e facciali, tra 24 ore ci sarà un nuovo aggiornamenti. Nel frattempo i tifosi hanno esposto uno striscione: “Andrea lotta da ultras”.di, gli aggiornamenti dal medico Il medico ha aggiornato sulledi: “Andrea sta bene rispetto alche ha avuto, ha trascorso una notte serena sotto una modica quantità di ossigeno. È cosciente e risponde adeguatamente a tutte le domande. È autonomo nella ...

