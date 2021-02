L' auto vola in una scarpata | Jessica muore a 26 anni Il dramma alle 6 del mattino

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tragedia in provincia di Genova dove una ragazza di 26Solari , è morta stamattina intorno6 in un incidente lungo la strada provinciale tra Mezzanego e Chiavari, nell'entroterra ...

Leggi anche > L'si è ribaltata ed è finita contro la facciata di una casa. N onostante i tentativi di rianimazione, la giovane è deceduta sul posto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ...Ha schianta contro un'che lo precede, per motivi ancora da accertare. Il 31 enne perde il controllo,via dalla sella e precipita sul selciato. Morto sul colpo. Illesa, invece, la donna, ...Jessica abitava proprio a Mezzanego: sono in corso indagini per chiarire con esattezza la dinamica dell'incidente, che ha visto l'auto guidata dalla giovane finire fuori strada e volare da una ...