Juve Crotone 3-0 LIVE | minuti finali di partita

(Di lunedì 22 febbraio 2021) All’Allianz Stadium, il match valido per la 23ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’ “Allianz Stadium”,si affrontano nel match valido per la 23ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi3-0 MOVIOLA Minuto di silenzio a precedere il match in ricordo di Bellugi 5? Occasione Reca – Si avvita di tacco il numero 69 da un traversone dalla destra. Il pallone non esce di molto. 10? Tiro Kulusevski – Al volo il numero 44 tenta la conclusione da posizione defilata. Il suo tentativo non inquadra il bersaglio. 14? Tiro Messias – Azione in solitaria del numero 30 che calcia da lunghissima distanza. Tiro sopra la traversa. 18? Occasione Ramsey – ...

romeoagresti : #Juve: la formazione provata alla vigilia della sfida contro il Crotone: Buffon; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex San… - ZZiliani : Dopo #MilanInter 0-3 1. L'#Inter può perdere lo scudetto solo se ci si mette l'AJA. Anche dando alla #Juve 6 punti… - juventusfc : UN SOLO OBIETTIVO ?????????????? SI PARTE! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE Live Match: - Josefer70223949 : 89. MINUTOS. JUVE. 3. 0. CROTONE - msgiusi : RT @juventusfc: UN SOLO OBIETTIVO ?????????????? SI PARTE! FORZA BIANCONERI, #FINOALLAFINE Live Match: -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Crotone

...ospitano all'Allianz Stadium ilultimo in classifica: in caso di vittoria, la squadra di Pirlo salirebbe dal sesto al terzo posto, scavalcando in un colpo solo Lazio, Atalanta e Roma. La...Juventus, Video Goal Mckennie: non ha sbagliato, e ha trovato al termine di un'azione ben congegnata. Clicca qui per vedere il goalAltro gioiello della Juventus U23 esordiente in massima serie, pochi minuti fa è toccato a Nicolò Fagioli spedito in campo da Andrea Pirlo nel match dell'Allianz Stadium contro il Crotone. Più di ...Nicolò Fagioli aspettava la sua occasione e, dopo l’esordio di due mesi fa in Coppa Italia, ora finalmente è arrivato anche il debutto in Serie A. Il giovane centrocampista de ...