"Io la amo, lo capisci?". GF Vip, Dayane Mello in lacrime per lei. "Fuori succederà ben altro" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Gli storici del reality del Grande Fratello Vip potranno concordare che questa quinta edizione è stata, se non la più estenuante, di certo tra le più lunghe e dure nel passato del programma. All'interno delle mura della casa si è succeduta una moltitudine di eventi, che ha reso il fattore sopportazione molto più accentuato. E Dayane Mello ha contribuito tanto. Tra i protagonisti che hanno preso parte ai numerosi climax del Grande Fratello Vip, ci sono state sicuramente Dayane Mello e Rosalinda Cannavò. La modella brasiliana, specialmente, ha affrontato in tempi recenti il grave lutto del fratellino, decidendo comunque di restare nella casa, e dimostrando una grande forza di volontà. Rosalinda Cannavò ha invece deciso di togliersi di dosso la maschera che era stata costretta a indossare, rivelando una grande ...

