Inps, arrivano i pagamenti di febbraio 2021: Reddito di Cittadinanza, Naspi e altri bonus. Il calendario (Di lunedì 22 febbraio 2021) Anche in questo mese di febbraio 2021, sono in elaborazione i pagamenti Inps delle varie indennità pensionistiche e bonus: bonus bebè, bonus Naspi, Reddito di Cittadinanza e pensioni. I pagamenti dell'indennità Naspi sono già iniziati il 10 febbraio, mentre quelli per i beneficiari del Reddito o pensione di Cittadinanza, il 15 e continueranno fino al L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

