I Daft Punk si sono sciolti

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 22 febbraio 2021) Tramonta uno dei miti della musica elettronica: comunicando la decisione a modo loro, con un video di otto minuti intitolato ‘Epilogue’ che si conclude con un frame eloquente: uno dei due dj francesi si autodistrugge e nel finale compare la scritta ‘1993-2021’. Tra i loro successi, inanellati in 28 anni di carriera, brani come ‘Around the world’, One more time’ e il piu’ recente ‘Get Lucky’.