GF Vip, la manager di Dayane Mello se la prende con gli autori: "É ora di mostrare tutto!" (Di lunedì 22 febbraio 2021) Anche la manager di Dayane Mello, Paola Benegas, ha tuonato contro gli autori del GF Vip, chiedendo maggior riguardo e un trattamento più equo nei confronti della modella. La manager di Dayane Mello non ci sta: dopo quasi 6 mesi di reality, gli autori del GF Vip continuano imperterriti a tessere la propria tela narrativa a spese della modella brasiliana, ma la sua agente, a pochi giorni dalla finale, ha deciso di prendere una posizione netta contro questo meccanismo. A far esplodere una situazione che si era già fatta incandescente in occasione del famoso incontro con la mamma, è stato lo sfogo di Dayane nella notte tra sabato e domenica. In lacrime, dopo un terribile confessionale e dopo il chiarimento con Rosalinda ...

